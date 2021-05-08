На Дніпропетровщині відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого навесні 2020 року воїна 93-ї ОМБр Леоніда Скакуненка (позивний Барон). ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 7 травня, в селі Лихівка П'ятихатського району Дніпропетровської області на території місцевої школи відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Леоніда Леонідовича Скакуненка (позивний Барон), 22.04.1987 року народження, солдата, навідника 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 12 квітня 2020 року у районі села Жолобок Новоайдарського району Луганської області від смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час гранотометного обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ.