Новини Фото

Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП "Глухівський агролісгосп", - поліція. ФОТОрепортаж

6 48819
Співробітники поліції Сумщини викрили злочинну схему розкрадання деревини з лісгоспу посадовими особами ДП "Глухівський агролісгосп".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Правоохоронцям стало відомо, що посадовими особами ДП "Глухівський агролісгосп" під виглядом внутрішніх перевезень підприємства вчинялось перевезення лісової продукції (ділового дуба) на приватну пилораму, яка розташована в селі Шалигине Глухівського району.

Читайте також: "Допустив вирубку лісу більш ніж на 7 млн ​​грн", - екскерівнику Шацького національного природного парку загрожує до 5 років в'язниці

Перевіркою встановлено наявність підстав вважати походження цієї деревини незаконною унаслідок її вирубування.

За попередніми оцінками, незаконна вирубка лісу завдала державі збитків на 500 тисяч гривень.

Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП Глухівський агролісгосп, - поліція 01
Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП Глухівський агролісгосп, - поліція 02
Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП Глухівський агролісгосп, - поліція 03
Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП Глухівський агролісгосп, - поліція 04
Викрито масштабну схему розкрадання лісу чиновниками ДП Глухівський агролісгосп, - поліція 05

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконне вирубування або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Шмигаль анонсував національну інвентаризацію лісів

Проводяться першочергові слідчі дії.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Игнатьев Фион
    Тільки там? По всій Україні таке нахабство здійснюється.
  • Cri Zis
    с.Землянка с.Шевченкове Глухівський р-н по 5 пилорам в кожному всі приватні деякі належать лісничим. Дільничний теж ліс валить дай Боже. Еколог " пасеться" не вибуваючи. Лісовози навіть на Великдень ліс возити. Сам бачу бо місцевий.
    На пилорамах майже 50%-ліс крадений, інфа 100%
  • Rusin
    Я как прочел слово "масштабная схема", сразу подумал - неужели олигархическая! А оказывается все как обычно одна схема "против" другой схемы - "разоблачили, а позже под залог отпустили". Разоблачена масштабная схема хищения леса чиновниками ГП "Глуховский Агролесхоз", - полиция - Цензор.НЕТ 3624
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини