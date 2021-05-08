Банду шахраїв-гастролерів, які діяли за схемою "ваш родич у біді", затримали на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.
"Разом із готівкою злодії забирали з будинків літніх людей також цінне майно. Отримані унаслідок шахрайства кошти зловмисники переказували на банківську картку координатора. Крім уже звичної злочинної схеми "ваш родич у лікарні", зловмисники використовували і нові сценарії шахрайства.
Зокрема, наприкінці квітня у поліцію надійшло повідомлення від 82-річної мешканки міста Кагарлик про те, що їй зателефонував невідомий і запевнив, що її син за кордоном потрапив в аварію, його доставили літаком в Україну, і він потребує термінової операції. Зрештою потерпіла віддала шахраям готівку - понад 100 000 гривень.
Ще до однієї потерпілої зловмисники приїхали після опівночі і забрали у бабусі півтори тисячі доларів і 12 000 гривень", - наголошується в інформації.
Працівники управління карного розшуку поліції Київщини разом із співробітниками Обухівського районного управління поліції затримали двох безпосередніх виконавців шахрайської схеми. Іноземці 35-ти і 36-ти років прямували з викраденим майном із місця скоєння злочину в столицю. Обидва раніше мали проблеми із законом.
"Правоохоронці провели низку розшукових заходів та затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років.
Слідство триває. Поліція Київщини встановлює інших можливих постраждалих у цій справі", - наголошується у повідомленні.