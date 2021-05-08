Новини Фото • Агресія Росії проти України

Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. ФОТОрепортаж

4 67642
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Луганську область вшанував пам'ять загиблих в роки Другої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час робочої поїздки до Луганської області Президент Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс "Україна – визволителям" у смт Мілове, де у братській могилі поховано 2814 воїнів.
З нагоди Дня пам’яті та примирення та напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Глава держави поклав квіти до Вічного вогню та вшанував загиблих у боях за рідну землю.
Пам'ять воїнів ушанували також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступники й посли країн "Великої сімки" та ЄС, які прибули на Луганщину разом з Володимиром Зеленським.

Також читайте: Зеленський та посли країн G7 і ЄС прибули на Луганщину

Глава держави також оглянув Дзвін Пам'яті на території меморіалу. Це перший з чотирьох дзвонів, встановлення яких Володимир Зеленський ініціював рік тому. Чотири дзвони символізуватимуть пам’ять про загиблих та примирення між країнами – учасницями Другої світової війни: Дзвін Пам'яті в Міловому, Дзвін Перемоги на Закарпатті, а також Дзвін Миру в Донецьку та Єдності – у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль України.
Президент поспілкувався з місцевими мешканцями та привітав їх з прийдешнім Днем перемоги над нацизмом".

Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 01

Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 02
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 03
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 04
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 05
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 06
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 07
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 08
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 09
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 10
Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували память загиблих у роки Другої світової війни 11

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Григорій Лупаренко
    А сцикуну сказали, що це день Памяті та примирення, а завтра День перемоги над нацизмом а не в другій Світовый війні. Напевно не сказали, тому що у своєму відосіку він говорить про перемогу в другій світовій війні. Чи може Сцикун брат Царьова?
  • Яр Холодний
    Тобі видніше... Ти ж у нас "знавець всього і вся"... Особливо, в мовознавстві... Телепню, українською, в даному випадку, говориться - "цивільний", а не "громадянський"... І з якої помийниці вас на ботоферму набирають?... Зеленський та посли країн G7 і ЄС на Луганщині вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9198.....................
  • Виноградарь
    А Вам не сказали, что сегодня День Примирения, а не день бросания говна на вентилятор?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини