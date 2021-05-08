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Підприємство "Автосвіт" у Коростені повісило біля входу заборонений прапор СРСР. ФОТО

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У суботу, 8 травня, в День пам'яті і примирення, ТОВ "Автосвіт", яке розташоване на вулиці Сергія Кемського, 50, розмістило при вході, поруч з прапором України, прапор Радянського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, фото до редакції Коростень.today надіслали читачі.

"У День пам'яті і примирення ТОВ "Автосвіт ЛТД" вивісило на центральному вході свого підприємства червоний прапор з серпом і молотом", - повідомили коростенці.

Ще не відомо, чи знають про інцидент в коростенській поліції, але  станом на 14:00 год. прапор все ще висів.

8 травня Головне управління Нацполіції в Житомирській області підкреслювало, що за використання забороненої символіки комуністичного характеру передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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Підприємство Автосвіт у Коростені повісило біля входу заборонений прапор СРСР 01
Підприємство Автосвіт у Коростені повісило біля входу заборонений прапор СРСР 02

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Правоохранительная система абсолютно не работает, поэтому видим и флаги "совка" и публичные высказывания губастеньких судейских дочек. Видимо самосуд скоро должен начаться, чтобы до чиновников что-то стало доходить
  • tom peter
    СБУ, зверніть увагу на фейсбук групу "Моя Одеса", яка розхитую ситуацію на Півдні країни. Адмін спеціально пропускає анти-українські пости, блокує про-українські дописи, видаляє з групи дописувачів, які пишуть українською.
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  • Люцифер
    Підприємство "Автосвіт" у Коростені повісило при вході заборонений прапор СРСР - Цензор.НЕТ 5490
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