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Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині. ФОТО

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У Київській області 6 травня на хабарі затримали голову Димерської територіальної громади Володимира Підкурганного. Він є представником партії "Слуга народу".

Спочатку інформація про затримання чиновника з'явилася в соціальних мережах і в деяких ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Згодом у коментарі для сайту 24 каналу в СБУ підтвердили факт.

Також в соцмережах повідомлялось, що разом із селищним головою було затримано і його спільників. Втім, деталі наразі невідомі.

Главу ОТГ на Київщині, представника Слуги народу, суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині 01
Фото: Андрій Шевченко, Вишгород

Про Підкурганного відомо, що у 2019 році він очолював виборчий штаб народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк.

Затриманий – колишній суддя. Він з 2010 року працював у Вишгородському районному суді Київської області. Однак його було звільнено у 2017 році за незаконні рішення у справах Майдану.

"У часи Майдану він засуджував невинних за поїздку до Межгіря, зокрема Руслана Гуцула. Завдяки розголосу та нашій участі йому не вдалось порішати з ВРП. У 2018 році його таки звільнили за порушення присяги. Але набуті навики він вирішив використати для політичної карєри. Його обрали головою Димерської ОТГ. І от не минуло й пів року, як його ловлять на хабарі.  Завдяки Вищій раді правосуддя більшість суддів Майдану таки залишились на своїх посадах. Як ви думаєте, скільки серед них таких як Підкурганний?" - задає питання у фейсбуці адвокат Роман Маселко. 

Главу ОТГ на Київщині, представника Слуги народу, суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині 02

Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що СБУ викрила та задокументувала протиправну діяльність голови однієї з об'єднаних територіальних громад Київської області. Через депутата районної ради і посередника голова ОТГ намагався отримати шахрайським шляхом 2,6 млн грн.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Владимир Подкурганный - бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана.
    В 2019 году Подкурганный возглавлял избирательный штаб народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк."

    Источник: https://censor.net/ru/p3264221

    Попідбирали в свою партєйку виключно антиукраїнський непотріб.
  • Анатолик
    Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 6598
  • Maxim Ak-Murza
    Я не нарочно! Я по привычке!

    Главу ОТГ на Київщині, представника "Слуги народу", суддю Майдану Підкурганного затримали за хабар на Київщині - Цензор.НЕТ 4608
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