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Людина загинула унаслідок зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

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На автодорозі Н-11 Миколаїв - Дніпро в Новобузькому районі 8 травня близько 15:00 сталося зіткнення вантажівки Scania з напівпричепом і легкового автомобіля Toyota Corolla.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика, особа якого встановлюється, від тілесних ушкоджень помер на місці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції області. 61-річний водій вантажівки, житель Херсонської області, не постраждав.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть).

Всі обставини ДТП і її причини встановлюються. Поліція шукає очевидців події.

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Людина загинула унаслідок зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині, - поліція 01
Людина загинула унаслідок зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині, - поліція 02

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Топ коментарі

  • Laur Balaur
    Трагедия- качество совковой дороги. Турки, Онур - ровняют уклоны , видимость с современными скоростями значительная. А примазавшийся к ним Автодор - халтуру. Когда есть обзор , а еще и два ряда , тем более на областной магистрали, то аварийность в разы уменьшится.
  • Василий СПРУТ
    Да ладно-- фура была на встречке Человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на Николаевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 7134
  • Володимир Сливка
    В этом вопросе я с Вами не согласен,так как культуру вождения у нас ограничывают не правила движения или знаки а количество и глубина ям на дорогах.Чем лучше дороги тем больше смертей и то при том что погибают на лучших автомобилях а не на запорожцах и москвичах.
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