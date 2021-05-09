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Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні. ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський у День перемоги над нацизмом у неділю, 9 травня, взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні на площі Слави в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави України.

Церемоніальна група воїнів почесної варти встановила вінок до могили Невідомого солдата, після чого президент поклав квіти до Вічного вогню. Квіти до підніжжя меморіалу також поклав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Було оголошено хвилину мовчання, після якої військовий оркестр виконав Державний гімн України. Воїни почесної варти салютували з особистої зброї шістьма залпами і пройшли перед монументом урочистим маршем.

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Біля пам’ятників героям Другої світової війни та на Алеї Воїнської Слави встановлено квіткові композиції.

Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні 01
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні 02
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні 03
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні 04
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні 05
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні 06
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні 07
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні 08
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні 09
Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні 10

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    зацените, как зачистили территорию от людей.. есть только Зеленский и есть Ермак.. и всё!!!..
    а вот так было 09 мая 2019 года, когда в стране был настоящий Президент!.. ссыль
    Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 2022
  • Eispickel
    Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні - Цензор.НЕТ 4541
  • Люцифер
    Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 1600
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