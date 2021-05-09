Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні. ФОТОрепортаж
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.
Генеральний директор музею Іван Ковальчук та завідувач відділу науково-просвітницької роботи Дмитро Гайнетдінов ознайомили главу держави з виставкою "Український Схід".
"Ця експозиція заснована та розвивається із 2015 року. У ній представлено предмети та артефакти, які розкривають особисті історії не лише бійців, які захищали територіальну цілісність України, а й мирних мешканців, котрі опинилися в умовах бойових дій. Зокрема, серед експонатів в інсталяції "Сіра зона" представлено речі та дитяча гойдалка із селища Золоте-4, посічені мінометним вогнем. На виставці також є автомобіль майора ЗСУ, Героя України Андрія Кизила, який загинув унаслідок мінометного обстрілу неподалік Авдіївки", - наголошується в повідомленні.
Президент зробив запис у книзі почесних гостей, в якому подякував колективу музею за збереження нашої історії. "Вражає, сильно і страшно. Дякую, що зберігаєте історію. Це наша історія. Це наші люди. Наші герої, наші перемоги і втрати. Ми переможці Другої світової війни, але з втратами 8 мільйонів людей. Вічна пам'ять", – написав Зеленський.