Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у День перемоги над нацизмом у неділю відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні й оглянув експозицію виставок "Історія Другої світової війни" та "Україна. Незакінчена війна".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

Генеральний директор музею Іван Ковальчук та завідувач відділу науково-просвітницької роботи Дмитро Гайнетдінов ознайомили главу держави з виставкою "Український Схід".

Дивіться також: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні. ФОТОрепортаж

"Ця експозиція заснована та розвивається із 2015 року. У ній представлено предмети та артефакти, які розкривають особисті історії не лише бійців, які захищали територіальну цілісність України, а й мирних мешканців, котрі опинилися в умовах бойових дій. Зокрема, серед експонатів в інсталяції "Сіра зона" представлено речі та дитяча гойдалка із селища Золоте-4, посічені мінометним вогнем. На виставці також є автомобіль майора ЗСУ, Героя України Андрія Кизила, який загинув унаслідок мінометного обстрілу неподалік Авдіївки", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Зеленський: 9 Травня - це не карнавал і не фотосесія політиків із кулеметом, який вони не вміють тримати в руках. ВIДЕО

Президент зробив запис у книзі почесних гостей, в якому подякував колективу музею за збереження нашої історії. "Вражає, сильно і страшно. Дякую, що зберігаєте історію. Це наша історія. Це наші люди. Наші герої, наші перемоги і втрати. Ми переможці Другої світової війни, але з втратами 8 мільйонів людей. Вічна пам'ять", – написав Зеленський.

Читайте також: Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" ВIДЕО





