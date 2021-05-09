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Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки. ФОТО

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Чоловік 63-х років прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, ще один (17-річний хлопець) - на Алею Слави зі свастикою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

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Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки 01
Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки 02

Обох правопорушників доставлено до територіальних підрозділів поліції. На старшого з них поліцейські склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення і пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Питання про притягнення до відповідальності іншого порушника наразі вирішується.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    бухая и в доску "патриотичная", Монтян сегодня бродила по Донецку и пугала местных даунбасских аборигенов общим родством с Вавой Зеленским - дедом Зеленского.. Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики - Цензор.НЕТ 1749
    это не шутка!!!
    Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики - Цензор.НЕТ 6712https://cdn-st1.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/316/316/1.jpg
  • Storm UA
    Кстати, это страшилище за отопление в Киеве умышленно не платит с 2016 года.
  • пётр ющенко b62df11f
    Вторая мировая война была ужасная, не спорю, но Монтян, по моему, ещё страшнее...
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