Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки. ФОТО
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Чоловік 63-х років прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, ще один (17-річний хлопець) - на Алею Слави зі свастикою.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.
Обох правопорушників доставлено до територіальних підрозділів поліції. На старшого з них поліцейські склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення і пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Питання про притягнення до відповідальності іншого порушника наразі вирішується.