Свастика та георгіївські стрічки в Одесі: двох людей затримали за публічне використання забороненої символіки. ФОТО

Чоловік 63-х років прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, ще один (17-річний хлопець) - на Алею Слави зі свастикою.