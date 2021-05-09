Новини Фото • Агресія Росії проти України

Російські найманці обстріляли Мар'їнку з "Рапіри" - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

7 34217
Російські окупанти на Донбасі, вже не криючись, ведуть обстріли населених пунктів зі ствольної артилерії та мінометів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС, про це інформує українська сторона СЦКК.

"Вчора, 8 травня, о 19:05, російсько-окупаційні війська випустили 6 снарядів із гармати МТ-12 "Рапіра" калібру 100 мм по населеному пункту Мар'їнка. Окупанти вели вогонь із позицій у районі шахти "Трудівська" на околиці Донецька. Унаслідок обстрілу було пошкоджено шість житлових будинків і автомобіль місцевого жителя. Один зі снарядів вибухнув за декілька метрів від будинку. Лише за щасливим збігом обставин ніхто із жителів не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Від кулі російського снайпера 12 березня поблизу Мар'їнки загинув український воїн

Крім того, ще один випадок обстрілу зафіксовано 7 травня, о 18:30.

Зазначається, що окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів із шахти Гагаріна в напрямку населеного пункту Шуми. Унаслідок обстрілу було пошкоджено високовольтну лінію електропередач.

Загалом випущено 15 снарядів калібру 122 мм і 5 мін калібру 120 мм. Результати обстрілу вже зафіксовані і верифіковані офіцерами української сторони СЦКК.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Дивіться також: Найманці РФ обстріляли зі стрілецької зброї автомобіль наглядової групи, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 01

Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 02
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 03
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 04
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 05
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 06
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 07
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 08
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 09
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 10
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 11
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 12
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 13
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 14
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 15
Російські найманці обстріляли Марїнку з Рапіри - пошкоджено будинки, - українська сторона СЦКК 16

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Владислав Носковский
    Вона Вітчизняна. Проте Велика вона є лише для невеликої кількості людей- захисників, волонтерів та членів їх сімей. Всі інші її не помічають, бо вона далеко- десь там, на сході. А тут кафе, дискотеки, круті машини та інші ласощі приземленого життя.
  • Fidel Desperado
    А спросите у обстрелянных, откуда стреляли? Будут божиться :"Со Львова, от биндер. Своими глазами видел!"
  • Ніхто Петрович
    Вот вот, рано нам ещё победу праздновать!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини