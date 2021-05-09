У Коростені попрощалися із загиблим під Пісками розвідником 58-ї ОМБр Сергієм Коробцовим. ВІДЕО+ФОТО

У неділю, 9 травня, в місті Коростень Житомирської області відбулася церемонія прощання із Сергієм Коробцовим, 1998 року народження, солдатом, розвідником 3-го відділення 2-го взводу розвідувальної роти 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 6 травня в районі селища Піски Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого найманцями РФ.

Про це йдеться на офіційному сайті Коростенської районної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чотири з половиною роки смерть оминала воїнів-коростенців, які захищають рідну землю від російських загарбників. І ось сьогодні Коростень проводжає на небо свого сина. Такого молодого, але вже чоловіка з великої літери. За свої неповні 23 роки Сергій Коробцов зробив більше, ніж інші люди за все своє життя. Не встиг тільки виростити сина і огорнути своєю любов'ю батьків.

Можна довго копирсатися у причинах, чому так сталося. Може, тому, що для багатьох пересічних громадян вже не існує війни, тому ангели-охоронці не чують їхніх молитов. А може, тому, що щит оборони тримає невеличка купка молодих воїнів. Але факт залишається фактом, вже восьмий рік триває війна за волю та незалежність України з підступним ворогом. А військові - це єдине, що стоїть між кулями та снарядами і мирним населенням.

Поховання відбулося у селі Ушомир Коростенського району.

Тисячі людей прийшли провести в останню путь воїна і віддати данину його мужності, героїзму та відданості Батьківщині.

Вічна слава і вічна пам'ять герою!" - наголошується в повідомленні.

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