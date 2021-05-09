У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини. ФОТОрепортаж
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На Рівненщині рятувальники надають допомогу в ліквідації наслідків ДТП за участю двох автомобілів Mercedes-Benz Sprinter і Audi в Рівненському районі на трасі Київ-Чоп біля розважального закладу "Айвенго".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в фейсбуці ДСНС.
Попередньо відомо про загибель двох людей, з них 1 дитина. Рятувальники проводять деблокування потерпілого. На місці ДТП працюють поліцейські, рятувальники та медики.
Інформація оновлюється.