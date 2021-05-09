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У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини. ФОТОрепортаж

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На Рівненщині рятувальники надають допомогу в ліквідації наслідків ДТП за участю двох автомобілів Mercedes-Benz Sprinter і Audi в Рівненському районі на трасі Київ-Чоп біля розважального закладу "Айвенго".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в фейсбуці ДСНС.

Попередньо відомо про загибель двох людей, з них 1 дитина. Рятувальники проводять деблокування потерпілого. На місці ДТП працюють поліцейські, рятувальники та медики.

Інформація оновлюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людина загинула унаслідок зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

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У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини 03
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Топ коментарі

  • Ольга Мирна 46880c83
    Видно, что скорость была очень высокая.
    Украинцам нельзя давать автомобили.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Правильно, пусть покупают.
  • Василий Граздич c663f241
    как это все летело навстречу !!!!!((((( коц и ты на небесах !!!!
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