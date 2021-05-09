У ДТП на Рівненщині загинули 2 людини. ФОТОрепортаж

На Рівненщині рятувальники надають допомогу в ліквідації наслідків ДТП за участю двох автомобілів Mercedes-Benz Sprinter і Audi в Рівненському районі на трасі Київ-Чоп біля розважального закладу "Айвенго".