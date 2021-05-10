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9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь "перші призовники". ФОТОрепортаж

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В окупованому Севастополі з нагоди Дня перемоги провели парад за участю російських військових і старшокласників-юнармійців. Після параду організували польову кухню - кашу роздавали в головні убори і просто в долоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Цього року працювала одна польова кухня - пригощали гречаною кашею. Одноразовий посуд швидко закінчився. За словами армійських кухарів, пластикових тарілок вистачило "на перші пів години". Охочим накладали кашу в кашкети, поліетиленові пакети, на мобільні телефони, на зірване із сусідніх дерев листя, просто в долоні. За кашею вишикувалася черга в кілька десятків людей.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 01
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 02

На парад пускали через рамку металодетектора. Першими в парадній ході йшли барабанщики з кадетського училища. За ними - три стройові формування військових і старшокласники з російської організації "Юнармія".

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Завершила урочисте проходження колона військової техніки - танк Т-34, броньовані машини, зенітні комплекси, системи залпового вогню, артилерія. Танки дійшли до кінця проспекту Нахімова, де їх повантажили на спецтранспорт. Ходи ветеранів цього року не було.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 03
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 04
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 05

Після параду глядачі розійшлися прилеглими вулицями і набережними. Деякі тримали в руках приготовані для "Безсмертного полку" портрети родичів, які воювали, але самої ходи не було - її проводили в онлайн-режимі.

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Російські військові паради відбулися також у Сімферополі та Керчі, а в селищі Леніно на сході Криму до 9 травня військові вперше влаштували огляд техніки російської армії.

В окупованому Луганську 9 травня відбувся військовий парад. Через складну ситуацію з коронавірусом терористи ОРЛО скасували інші заходи, пишуть Новости Донбасса. Напередодні луганчан закликали подивитися парад по телевізору. Водночас деякі жителі все ж прийшли на Театральну площу, щоб побачити подію вживу.

Парад прийняв ватажок угруповання Леонід Пасічник, командував парадом начальник "управління Народної міліції ЛНР" Ян Лещенко.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 06
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 07
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 08
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 09

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За даними "Луганскінформцентру", в параді взяли участь приблизно дві тисячі осіб та понад 100 одиниць техніки. У складі пішої колони задіяли 23 парадні розрахунки переважно з членами незаконних збройних формувань. Крім "військовослужбовців Народної міліції", в параді взяли участь "правоохоронці", "МНС", вихованці "Луганського козачого кадетського корпусу", учасники руху "Молода гвардія - Юнармія", а також перші призовники. Також проїхала військова техніка.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 10
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 11
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 12
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 13

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За даними видання, на військовому параді в окупованому Донецьку ніхто не дотримувався соціальної дистанції, у більшості глядачів не було масок. Відкрили парад ватажки найманців РФ, зокрема Денис Пушилін.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 14
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 15
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 16
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 17

Спочатку головною вулицею Донецька промарширували члени НЗФ. Також у параді брали участь неповнолітні члени руху "Юнармія", курсанти і "перші призовники". Після цього проїхала військова техніка.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 18
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 19
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 20
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 21
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 22
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 23
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 24
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 25
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 26
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 27

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Відразу після параду в Донецьку почалася хода "Безсмертного полку". Колона людей з портретами червоноармійців пройшлася вулицею Артема в напрямку парку Ленінського Комсомолу. Серед іншого, пройшла група людей з портретами загиблих у лавах окупантів.

9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 28
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 29
9 травня на окупованих територіях: у Севастополі польову кашу насипали в долоні, в парадах у Луганську і Донецьку брали участь перші призовники 30

Місія ОБСЄ констатувала, що проведення військових парадів в окупованих Донецьку і Луганську порушує Мінські домовленості, згідно з якими ці одиниці техніки мають бути відведені за відповідні лінії.

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Топ коментарі

  • Kamate Kaora
    У лаптей ничего нет, кроме прошлого. И даже это прошлое искажено. Во первых они вместе с Гитлером начали вторую мировую войну. Другими словами Гитлер был союзником СССР. Во-вторых, не было бы никакой "пабеды" без войск Великобритании и США.
    Нечем вам гордится, лапти. На батуте в космос не полетишь. Автомобили так и не научились делать. Поэтому вас дураков и кормят "пабедобесием", т.к. предложить что-то стоящее нечего. Нет у вас ни своего "Самсунга", ни "Мерседеса" ни "Эпл" с "Гуглом". Все, что у вас есть - это шизофреническое победобесие.
  • GunnerHanz
    Стада баранов!
  • дмитрий иванов 527db324
    Халявную гречку в руки и кепку, зато на танке и "диды ваевале", "вперде на Берлин", "НАТА берегись, мы бешенные". Больное общество, сумасшедшие люди 9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники" - Цензор.НЕТ 3720
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