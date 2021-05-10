Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі. ФОТОрепортаж
Про це йдеться в матеріалі місцевого видання Первый Криворожский, повідомляє Цензор.НЕТ.
"10 травня у Тернівському районі Кривого Рогу містяни проводжають в останню путь військового, який загинув, захищаючи незалежність України.
7 травня стало відомо про загибель піхотинця 93-ї бригади "Холодний Яр" старшого солдата Товчигречки Дмитра Івановича, механіка-водія механізованого батальйону. Його нагородили нагрудним знаком "За заслуги перед містом III ступеню".
37-річний криворіжець загинув у результаті обстрілу з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади у Донецькій області. Побратими Дмитра, якому назавжди 37 років, висловлюють щирі співчуття матері загиблого воїна, всім його рідним, дружині, що передчасно залишилася вдовою, дітям.
Вічна пам'ять Герою!" - зазначається в повідомленні.