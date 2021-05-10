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Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 10 травня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області відбулася церемонія прощання з Дмитром Івановичем Товчигречкою, 28.02.1984 року народження, старшим солдатом, механіком-водієм 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 6 травня у Донецькій області від численних осколкових поранень, що дістав під час гранатометного обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання Первый Криворожский, повідомляє Цензор.НЕТ.

"10 травня у Тернівському районі Кривого Рогу містяни проводжають в останню путь військового, який загинув, захищаючи незалежність України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 травня в Кривому Розі оголошено жалобу за загиблим на Донбасі воїном Дмитром Товчигречкою

7 травня стало відомо про загибель піхотинця 93-ї бригади "Холодний Яр" старшого солдата Товчигречки Дмитра Івановича, механіка-водія механізованого батальйону. Його нагородили нагрудним знаком "За заслуги перед містом III ступеню".

37-річний криворіжець загинув у результаті обстрілу з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади у Донецькій області. Побратими Дмитра, якому назавжди 37 років, висловлюють щирі співчуття матері загиблого воїна, всім його рідним, дружині, що передчасно залишилася вдовою, дітям.

Вічна пам'ять Герою!" - зазначається в повідомленні.

Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 01
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 02
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 03
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 04
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 05
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 06
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 07
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 08
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 09
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 10
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 11
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 12
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 13
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 14
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 15
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 16
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 17
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 18
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 19
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 20
Із загиблим у зоні ООС воїном 93-ї ОМБр Дмитром Товчигречкою попрощалися в Кривому Розі 21

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