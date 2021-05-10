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Поліцейські на Луганщині вилучили в місцевого жителя арсенал зброї. ФОТОрепортаж

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Під час відпрацювання виклику щодо домашнього насильства патрульні УПП у Луганській області виявили зброю, схожу на бойову гвинтівку. Під час проведення ретельного огляду, співробітники слідчо-оперативної групи виявили у 61-річного чоловіка ще кілька одиниць зброї та боєприпаси.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Луганської області.

Так, у домоволодінні по вул. Нагорна м. Лисичанськ, правоохоронцями виявлено та вилучено карабін СКС з патронами до нього, РПГ-7В, РПГ-22, стартовий та маршовий двигуни для багаторазового відстрілу гранат, газовий пістолет, магазин до АК, захисний кожух для відстрілу. Все це чоловік зберігав у льосі на подвір’ї.

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Поліцейські на Луганщині вилучили в місцевого жителя арсенал зброї 01
Поліцейські на Луганщині вилучили в місцевого жителя арсенал зброї 02
Поліцейські на Луганщині вилучили в місцевого жителя арсенал зброї 03
Поліцейські на Луганщині вилучили в місцевого жителя арсенал зброї 04
Поліцейські на Луганщині вилучили в місцевого жителя арсенал зброї 05
Поліцейські на Луганщині вилучили в місцевого жителя арсенал зброї 06

За цим фактом відомості внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, до обрання запобіжного заходу він перебуватиме під вартою.

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У межах кримінального провадження слідчим та оперативникам за процесуального керівництва прокуратури належить встановити походження зброї та боєприпасів і мету зберігання чоловіком смертоносних предметів.

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