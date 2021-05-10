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СБУ затримала шпигуна "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі. ФОТОрепортаж

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СБУ затримала учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР" на Донбасі.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі СБ України, бойовик намагався провести рекогностування місцевості на лінії розмежування.

За попередньою інформацією, його завданням було - отримати інформацію про розташування, а також сили і засоби українських військових.

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Оперативники СБУ встановили, що затриманий бойовик - уродженець Горлівки. З 2016 року він проходив службу в одному з військових формувань терористичної "ДНР". На посадах "старшого розвідника" та "стрільця-помічника гранатометника" чинив збройний опір силам АТО\ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів.

СБУ затримала шпигуна ДНР біля лінії розмежування на Донбасі 01

Під час перевірки правоохоронці виявили військовий квиток т.зв. "ДНР" та посвідчення "Общественной организации ветеранов Новоросии". У ході попереднього опитування затриманий визнав свою належність до терористичних угруповань.

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Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ затримала шпигуна ДНР біля лінії розмежування на Донбасі 02

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури триває досудове розслідування. Заходи з викриття зловмисника проводились спільно із військовослужбовцями ЗСУ, залученими до операції Об'єднаних сил, ОТУ "Схід" та військовою контррозвідкою СБУ.

СБУ затримала шпигуна ДНР біля лінії розмежування на Донбасі 03
СБУ затримала шпигуна ДНР біля лінії розмежування на Донбасі 04

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    так как всегда небось СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 5242.попалился на полной безграмотности.

    СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 8729
  • Paulo Kit
    Борьба за русский язык выглядит именно так.
  • Porol ferton
    Какая нибудь кива возьмёт на поруки,это же их люди.
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