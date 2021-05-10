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Із загиблим захисником України, сержантом батальйону "Айдар" Юрієм Опришком (позивний Боня) попрощалися на Полтавщині. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 10 травня, у місті Кременчук Полтавської області відбулася церемонія прощання з Юрієм Леонідовичем Опришком (позивний Боня), 12.11.1978 року народження, уродженцем села Ялинці Кременчуцького району Полтавської області, молодшим сержантом, головним сержантом штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади, який 9 квітня цього року в районі села Старогнатівка Бойківського району Донецької області зазнав важкого кульового поранення у голову, від якого помер 7 травня у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону у місті Львів.

Про це йдеться у матеріалі "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Юрія Опришка відспівують у Свято-Миколаївському соборі у Кременчуці, а поховають у селі Ялинці, звідки він родом. Аби попрощатися з ним, зібралися рідні, знайомі, бойові побратими та місцеві жителі.

Близько 13:20 загиблого перевезли у село, де він народився і проживав. На місцевому кладовищі його поховають. Попрощатися з Юрієм Опришком прийшло більше сотні місцевих жителів.

Військовий служив у 53-й бригаді. Контракт зі Збройними силами спочатку підписав 2015, а демобілізувався узимку 2016. На службу повернувся 2019. Тоді попросився у штурмовий батальйон "Айдар". Мав позивний "Боня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн "Айдару" Юрій Опришко помер у госпіталі Львова після кульового поранення, якого зазнав 9 квітня. ФОТО

9 квітня Юрій Опришко отримав кульове поранення у потилицю. Спочатку його лікували в Маріуполі, а згодом перевезли у львівський військовий госпіталь. Поруч із ним у лікарні весь час була дружина Леся. Чоловік помер зранку 7 травня у шпиталі, розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін.

У Юрія Опришка залишилися мати, дружина та двоє дітей – чотирирічна донька та двадцятирічний син", - зазначається у повідомленні.

Із загиблим захисником України, сержантом батальйону Айдар Юрієм Опришком (позивний Боня) попрощалися на Полтавщині 01
Із загиблим захисником України, сержантом батальйону Айдар Юрієм Опришком (позивний Боня) попрощалися на Полтавщині 02
Із загиблим захисником України, сержантом батальйону Айдар Юрієм Опришком (позивний Боня) попрощалися на Полтавщині 03
Із загиблим захисником України, сержантом батальйону Айдар Юрієм Опришком (позивний Боня) попрощалися на Полтавщині 04
Із загиблим захисником України, сержантом батальйону Айдар Юрієм Опришком (позивний Боня) попрощалися на Полтавщині 05
Із загиблим захисником України, сержантом батальйону Айдар Юрієм Опришком (позивний Боня) попрощалися на Полтавщині 06

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