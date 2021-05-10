Із загиблим захисником України, сержантом батальйону "Айдар" Юрієм Опришком (позивний Боня) попрощалися на Полтавщині. ФОТОрепортаж
Про це йдеться у матеріалі "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Юрія Опришка відспівують у Свято-Миколаївському соборі у Кременчуці, а поховають у селі Ялинці, звідки він родом. Аби попрощатися з ним, зібралися рідні, знайомі, бойові побратими та місцеві жителі.
Близько 13:20 загиблого перевезли у село, де він народився і проживав. На місцевому кладовищі його поховають. Попрощатися з Юрієм Опришком прийшло більше сотні місцевих жителів.
Військовий служив у 53-й бригаді. Контракт зі Збройними силами спочатку підписав 2015, а демобілізувався узимку 2016. На службу повернувся 2019. Тоді попросився у штурмовий батальйон "Айдар". Мав позивний "Боня".
9 квітня Юрій Опришко отримав кульове поранення у потилицю. Спочатку його лікували в Маріуполі, а згодом перевезли у львівський військовий госпіталь. Поруч із ним у лікарні весь час була дружина Леся. Чоловік помер зранку 7 травня у шпиталі, розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін.
У Юрія Опришка залишилися мати, дружина та двоє дітей – чотирирічна донька та двадцятирічний син", - зазначається у повідомленні.