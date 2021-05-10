З воїном 81-ї ОАЕМБр Віктором Городніченком, який помер від поранення, завданого снайпером терористів, попрощаються 12 травня на Полтавщині. ФОТО

У середу, 12 травня, в місті Миргород Полтавської області орієнтовно о 13.00 відбудеться церемонія прощання з Віктором Анатолійовичем Городніченком, уродженцем селища Ромодан Миргородського району Полтавської області, старшим солдатом, військовослужбовцем 81-ї окремої аеромобільної бригади, який 28 квітня цього року в районі селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області зазнав важкого кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ, від якого помер 8 травня у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в місті Харків.