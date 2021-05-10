Багатоповерхівка горіла у Львові, евакуювали близько 100 осіб. ФОТОрепортаж

Майже 100 мешканців багатоповерхівки на вул. Виговського у Львові евакуювали через сильне задимлення внаслідок пожежі у квартирі на другому поверсі.