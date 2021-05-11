МВС розгортає на Чернігівщині інфраструктуру обслуговування авіаційної техніки, - Аваков. ФОТОрепортаж

У місті Ніжин Чернігівської області розгортається інфраструктура обслуговування авіаційної техніки МВС. Там будуть обслуговуватися вертольоти ДСНС, прикордонників, Нацгвардії та поліції.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив сьогодні, 11 травня, під час Всеукраїнського форуму "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"У перспективі цей майданчик стане центром технічного обслуговування гелікоптерів також для наших європейських партнерів", - сказав він.

Наприкінці 2020 року на баланс Національної поліції передано гелікоптерний майданчик "Канів" у Черкаській області. На його базі створено Центр авіаційного забезпечення Нацполіції.

Аваков повідомив, що у планах на цей рік – отримання ще 28 гелікоптерів для потреб усіх служб системи МВС. Наразі Національна поліція отримала перші 2 сучасні гелікоптери H145 Airbus Hellicopters, 2 гелікоптери Н125 отримала Держприкордонслужба, 8 машин – вже стали до роботи у Державній службі з надзвичайних ситуацій та Нацгвардії.

Аваков також зазначив, що цього року спільно з Міністерством охорони здоров’я, МВС запровадило систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології із залученням авіації МВС.

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"Українці отримають максимально швидкий доступ до особливої медичної допомоги в ситуаціях, що загрожують їхньому життю та здоров’ю. Це критично важливо у важкодоступних та віддалених районах країни", - сказав він.

Аваков додав, що МВС наразі реалізує, а також планує розпочати цього року декілька масштабних проєктів.

"В рамках міжурядового Договору з Французькою Республікою – триває активна співпраця щодо посилення морської безпеки і охорони кордону України. Завдяки цьому проекту українські прикордонники отримають сучасні катери, а промисловість України – технології щодо їх подальшого виробництва", - сказав він.











