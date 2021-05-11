П'яний чоловік в Одеській області підпалив сусідку, яка намагалася перешкодити йому бити дружину, - поліція. ФОТОрепортаж

В Одеській області чоловік облив свою сусідку легкозаймистою речовиною і підпалив. Постраждалу жінку госпіталізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор поліцейської діяльності №1 Подільського районного управління поліції.

"Учора 37-річна громадянка була госпіталізована в місцеву лікарню з опіками шиї, тулуба та кінцівок. Стан її стабільно важкий. Як встановили поліцейські, постраждала намагалася заспокоїти сусіда, який сварився з дружиною і хотів її побити. Агресивно налаштований нетверезий чоловік відреагував на це лайкою, а потім облив сусідку легкозаймистою речовиною і кинув у неї запальничку. Жінку загасили мешканці села, які почули крики про допомогу. Вони ж викликали "швидку" і поліцію", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, нині 54-річний правопорушник поміщений в ізолятор тимчасового тримання.

Його дії слідство кваліфікувало за ч.1 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

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"Призначено експертизи, допитуються очевидці та свідки події. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу", - зазначив начальник Подільського районного управління поліції Олександр Ноздратенко.



Фото: сайт поліції