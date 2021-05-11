Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 58-ї ОМПБр Андрію Ярешку відкрили в Полтаві. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 травня, в Полтаві на фасаді загальноосвітньої школи № 27 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Андрія Григорійовича Ярешка (позивний Яр), 19.07.1964 року народження, уродженця Полтави, старшого лейтенанта, командира взводу 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58- ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 5 березня 2016 року в районі промзони міста Авдіївка Донецької області від смертельного осколкового поранення, якого зазнав під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання np.pl.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"11 травня на фасаді Полтавської школи №27 урочисто відкрили меморіальну дошку загиблому 5 березня 2016 року поблизу Авдіївки старшому лейтенанту Андрію Ярешку.

Андрій Ярешко народився 19 липня 1964 року у Полтаві. Навчався у Полтавській загальноосвітній школі №27. Після закінчення школи вступив до Полтавського професійно-технічного училища №17.

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У 2014 році Андрія мобілізували до лав ЗСУ. У квітні 2015 року він був демобілізований. У червні підписав контракт і знову повернувся на передову. Андрія Ярешка призначили на посаду командира мотопіхотного взводу 1-ї мотопіхотної роти військової частини В 2287.

5 березня 2016 року поблизу міста Авдіївка під час мінометного обстрілу зазнав тяжкого поранення. Помер у кареті швидкої допомоги.

Поховали Андрія у Полтаві 9 березня на Алеї Героїв центрального кладовища. Його нагородили орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Вшанувати пам’ять героя прийшли: міський голова Полтави Олександр Мамай, родичі Андрія, бойові побратими, ветерани війни в Афганістані.

"Колись наші діди своїм життям писали історію, тепер її пишуть наші захисники. Ця меморіальна дошка буде символом пам’яті загиблого земляка. Пам’ять про нього буде завжди з нами. А дошка буде на стінах цієї школи доки вона буде існувати. Дякую всім, хто долучився до цього заходу", – сказав Олександр Мамай.

Після відкриття меморіальної дошки Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір відслужив поминальну панахиду за загиблим Андрієм Ярешком", - зазначається в повідомленні.























