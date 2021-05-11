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Російські силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахімова у власному будинку під Сімферополем, - правозахисниця. ФОТОрепортаж

13 06118
Сьогодні, 11 травня, російські силовики під час обшуку в селі Дубки під Сімферополем застрелили громадянина Узбекистану, мусульманина Аюба Рахімова, що проживає в окупованому Криму.

Про це правозахисниця Луфтіє Зудієва повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"У Сімферополі в мікрорайоні Дубки розстріляно у своєму будинку мусульманина-узбека Аюба (Набі) Рахімова. Вчора його бачили на іфтарі в Сімферопольському районі Ак-Мечеть.

Чоловік, за словами знайомих і сусідів, заробляв на життя тим, що готував їжу для розговіння на іфтар. За версією силовиків, він чинив опір під час обшуку, але вірити людям, які запроторили в тюрми вже понад 80 невинних людей - кримських татар, я ніколи не поспішаю", - зазначила Зудієва.

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Вона також додала, що дружину загиблого чоловіка - Сахібу Бурханову разом із сином досі не можуть знайти.

"Її забрав після обшуку в їхньому будинку в селі Завітне Совєтського району Криму начальник відділення з питань міграції. Сусіди та односельці масово подають заяви в поліцію про зникнення Сахіби і 15-річного сина", - зазначила правозахисниця.

Російські силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахімова у власному будинку під Сімферополем, - правозахисниця 01
Російські силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахімова у власному будинку під Сімферополем, - правозахисниця 02

На фото: 11-річна Муміна і 15-річний Так'юддін. Сьогодні вони та інші діти в цій сім'ї залишилися без батька.

Російські силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахімова у власному будинку під Сімферополем, - правозахисниця 03
Російські силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахімова у власному будинку під Сімферополем, - правозахисниця 04
Російські силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахімова у власному будинку під Сімферополем, - правозахисниця 05

Топ коментарі

  • BanderaVbyv Moscoviyu
    КАЦАПИ НЕВЖЕ ВИ ВІРЕТЕ ЩО ВАС ХТОСЬ ПОЖАЛІЄ І ДАСТЬ ПРИХИСТОК
    КОЛИ ВАША паРАША - КРЕМЛЯНДІЯ ПОЧНЕ ГОРІТИ І РУХНЕ ?
    Що посіяли, те і пожнете ... Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница - Цензор.НЕТ 2738
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Вот тут в одном только сожалею что - почему вот так вот не задержали медведчука и козака... Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница - Цензор.НЕТ 5978
  • Руслан Русланович
    Лопнет терпение у татар,будут вате резать бошки как баранам.
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