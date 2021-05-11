Російські силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахімова у власному будинку під Сімферополем, - правозахисниця. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 травня, російські силовики під час обшуку в селі Дубки під Сімферополем застрелили громадянина Узбекистану, мусульманина Аюба Рахімова, що проживає в окупованому Криму.

Про це правозахисниця Луфтіє Зудієва повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"У Сімферополі в мікрорайоні Дубки розстріляно у своєму будинку мусульманина-узбека Аюба (Набі) Рахімова. Вчора його бачили на іфтарі в Сімферопольському районі Ак-Мечеть.

Чоловік, за словами знайомих і сусідів, заробляв на життя тим, що готував їжу для розговіння на іфтар. За версією силовиків, він чинив опір під час обшуку, але вірити людям, які запроторили в тюрми вже понад 80 невинних людей - кримських татар, я ніколи не поспішаю", - зазначила Зудієва.

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Вона також додала, що дружину загиблого чоловіка - Сахібу Бурханову разом із сином досі не можуть знайти.

"Її забрав після обшуку в їхньому будинку в селі Завітне Совєтського району Криму начальник відділення з питань міграції. Сусіди та односельці масово подають заяви в поліцію про зникнення Сахіби і 15-річного сина", - зазначила правозахисниця.





На фото: 11-річна Муміна і 15-річний Так'юддін. Сьогодні вони та інші діти в цій сім'ї залишилися без батька.





