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Хамас заявив, що випустив по Тель-Авіву 130 ракет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Тель-Авіві пролунала сирена повітряної тривоги. Рух "Хамас" стверджує, що запустив у напрямку Тель-Авіва і його передмість 130 ракет.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Джерело в службах швидкої допомоги повідомило, що щонайменше одна людина постраждала під час обстрілу району Тель-Авіва. Аеропорт імені Бен-Гуріона скасував усі рейси.

Раніше "Хамас" попереджав, що завдасть ракетного удару по Тель-Авіву, якщо Ізраїль продовжить обстріл будівель у секторі Газа. Після цього ракети, запущені з боку Ізраїлю, зруйнували 12-поверхову будівлю в анклаві, в якому були офіси кількох командувачів військового крила "Хамаса".

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Ізраїль на цьому тижні почав завдавати удари по Газі у відповідь на проведені звідти ракетні обстріли ізраїльських міст. Зазвичай бойовики з сектора Газа ведуть вогонь у напрямку прилеглих міст, таких як Сдерот і Ашкелон. Тель-Авів розташований значно далі, і для того, щоб завдати по ньому удари потрібні досконаліші ракети, ніж ті, які зазвичай застосовують бійці ХАМАС.

Це - найсерйозніший спалах бойових дій між Ізраїлем і збройними угрупованнями в Секторі Газа за останні два роки. Він викликаний сутичками між палестинцями та ізраїльською поліцією в мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, які сталися в понеділок.

Фото Reuters

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Хамас заявив, що випустив по Тель-Авіву 130 ракет 07
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Хамас заявив, що випустив по Тель-Авіву 130 ракет 12
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Топ коментарі

  • mrSmith
    Ответные удары Израиля, будут куда более целенаправленными.
    А вообще нормальная такая идиллия: чисто иранская группировка "Хамас", лупит ракетами по Израилю с территории Палестины.
    А потом, когда прилетает ответка, палестинцы начинают хныкать про беспредел со стороны Израиля...
    Может пошлете на ..уй своих иранских "друзей"?
  • Nikos KGB
    мстя будет жестокой...
  • mrSmith
    Палестинцы будут плакаться в ООН, рассказывая про беспредел Израиля.
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