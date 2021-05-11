Хамас заявив, що випустив по Тель-Авіву 130 ракет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Тель-Авіві пролунала сирена повітряної тривоги. Рух "Хамас" стверджує, що запустив у напрямку Тель-Авіва і його передмість 130 ракет.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Джерело в службах швидкої допомоги повідомило, що щонайменше одна людина постраждала під час обстрілу району Тель-Авіва. Аеропорт імені Бен-Гуріона скасував усі рейси.

Раніше "Хамас" попереджав, що завдасть ракетного удару по Тель-Авіву, якщо Ізраїль продовжить обстріл будівель у секторі Газа. Після цього ракети, запущені з боку Ізраїлю, зруйнували 12-поверхову будівлю в анклаві, в якому були офіси кількох командувачів військового крила "Хамаса".

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Ізраїль на цьому тижні почав завдавати удари по Газі у відповідь на проведені звідти ракетні обстріли ізраїльських міст. Зазвичай бойовики з сектора Газа ведуть вогонь у напрямку прилеглих міст, таких як Сдерот і Ашкелон. Тель-Авів розташований значно далі, і для того, щоб завдати по ньому удари потрібні досконаліші ракети, ніж ті, які зазвичай застосовують бійці ХАМАС.

Це - найсерйозніший спалах бойових дій між Ізраїлем і збройними угрупованнями в Секторі Газа за останні два роки. Він викликаний сутичками між палестинцями та ізраїльською поліцією в мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, які сталися в понеділок.

Фото Reuters

































