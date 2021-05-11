Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
24 26272
У будинку кума Путіна, лідера фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука на вулиці Монтажників триває обшук.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Тим часом активісти, які там були, побачили неподалік Mercedes-Benz політика і викликали евакуатор, оскільки авто було припарковано на тротуарі. Коли евакуатор прибув, охоронці Медведчука відігнали автомобіль-порушник.
Інспектор, який перебував в евакуаторі, заявив, що штраф автовласникові направлять автоматично.
Фото, відео: Олег Богачук
Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.