Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У будинку кума Путіна, лідера фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука на вулиці Монтажників триває обшук.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Тим часом активісти, які там були, побачили неподалік Mercedes-Benz політика і викликали евакуатор, оскільки авто було припарковано на тротуарі. Коли евакуатор прибув, охоронці Медведчука відігнали автомобіль-порушник.

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Інспектор, який перебував в евакуаторі, заявив, що штраф автовласникові направлять автоматично.

Фото, відео: Олег Богачук

Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.