Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії. ФОТО

Дружина голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко за кілька годин до того, як йому повідомили про підозру в зраді, опублікувала в соцмережах фото квітів і моря з геотегом "Хорватія".

Знімки опубліковано на її сторінках у фейсбуці й Інстаграмі , повідомляє Цензор.НЕТ. В Інстаграмі в пості вказано геотег - "Хорватія". Хоча це не обов'язково означає, що фотографії були зроблені саме сьогодні і саме в Хорватії - фото могли бути зроблені раніше, а як геолокацію можна вказати будь-яке місце.

Марченко опублікувала кілька знімків природи і супроводила їх текстом про те, як важливо радіти природі.

"Сьогодні для нас тихе усамітнення прекрасних долин, квіти, зелені поля, ліси, дзюрчання невичерпного джерела, краса гірських ліній, голос моря або перемовляння горлиць здаються чимось банальним, нецікавим і нерозважальним - і це небезпечно", - написала Марченко за кілька годин до того, як її чоловікові пред'явили підозру в зраді.

"Саме в сприйнятті вічної краси природи ми можемо вдосконалюватися і зрошувати свою душу цілющою вологою..." - вважає Марченко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 травня депутатам ОТЗЖ Медведчуку і Козаку пред'явили підозру в зраді.

Їм ставлять у провину три епізоди - на підтвердження опублікували документи і записи розмов Медведчука з російським високопосадовцем. За версією слідства, Медведчук:

Вдома у Медведчука відбулися обшуки. За даними СБУ, Медведчук перебуває в Україні - а от другий підозрюваний, депутат ОПЗЖ Тарас Козак, встиг утекти в РФ. В ОПЗЖ звинувачення проти своїх партійців називають "помстою" і "політичною розправою".











