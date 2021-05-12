Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС. ФОТОрепортаж

Делегація військових аташе відвідала підрозділи Збройних Сил України на передовій і ознайомилася з інфраструктурою і роботою контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте".

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"До складу делегації увійшли аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Швеція в Україні капітан 1-го рангу Бьорн Вільберн, аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Данія в Україні капітан 1-го рангу Фелікс Ебестад та аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Норвегія в Україні підполковник Бойє Лілеруд", - йдеться в повідомленні.

Українські військовослужбовці розповіли їм про оперативну ситуацію в районі ООС і поточну політику безпеки.

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"Також делегація військових аташе відвідала підрозділи Збройних Сил України, які виконують завдання на лінії зіткнення з противником та ознайомилася з інфраструктурою і роботою контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте"", - зазначили в пресслужбі ООС.















