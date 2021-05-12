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Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС. ФОТОрепортаж

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Делегація військових аташе відвідала підрозділи Збройних Сил України на передовій і ознайомилася з інфраструктурою і роботою контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте".

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"До складу делегації увійшли аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Швеція в Україні капітан 1-го рангу Бьорн Вільберн, аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Данія в Україні капітан 1-го рангу Фелікс Ебестад та аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Норвегія в Україні підполковник Бойє Лілеруд", - йдеться в повідомленні.

Українські військовослужбовці розповіли їм про оперативну ситуацію в районі ООС і поточну політику безпеки.

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"Також делегація військових аташе відвідала підрозділи Збройних Сил України, які виконують завдання на лінії зіткнення з противником та ознайомилася з інфраструктурою і роботою контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте"", - зазначили в пресслужбі ООС.

Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 01
Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 02
Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 03
Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 04
Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 05
Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 06
Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 07
Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 08

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