Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"До складу делегації увійшли аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Швеція в Україні капітан 1-го рангу Бьорн Вільберн, аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Данія в Україні капітан 1-го рангу Фелікс Ебестад та аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Норвегія в Україні підполковник Бойє Лілеруд", - йдеться в повідомленні.
Українські військовослужбовці розповіли їм про оперативну ситуацію в районі ООС і поточну політику безпеки.
"Також делегація військових аташе відвідала підрозділи Збройних Сил України, які виконують завдання на лінії зіткнення з противником та ознайомилася з інфраструктурою і роботою контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте"", - зазначили в пресслужбі ООС.