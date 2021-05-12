Корабель Берегової охорони США Hamilton залишив Україну. ФОТО
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Американські колеги побували на кораблі Морської охорони Держприкордонслужби "Миколаїв". У дружній та невимушеній обстановці поговорили про перспективи розвитку та співробітництва, про досвід участі в оглядових операціях, а також про важливість постійного підвищення професіоналізму. На згадку про дружню зустріч та ефективне співробітництво під час спільних навчань українські та іноземні моряки обмінялися сувенірами та пам’ятними відзнаками", - йдеться в повідомленні.
Після цього за традицією корабель Морської охорони проводив Hamilton до межі територіального моря.
Нагадаємо, корабель берегової охорони США перебував в Україні з 8 травня. ВМС ЗСУ провели в акваторії Чорного моря спільно з береговою охороною США тренування типу PASSEX.