Корабель Берегової охорони США Hamilton залишив Україну. ФОТО

Екіпажі українського й американського кораблів завершили спільні навчання. На згадку вони обмінялися сувенірами, і корабель Морської охорони "Миколаїв" провів гостей до межі територіального моря.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Американські колеги побували на кораблі Морської охорони Держприкордонслужби "Миколаїв". У дружній та невимушеній обстановці поговорили про перспективи розвитку та співробітництва, про досвід участі в оглядових операціях, а також про важливість постійного підвищення професіоналізму. На згадку про дружню зустріч та ефективне співробітництво під час спільних навчань українські та іноземні моряки обмінялися сувенірами та пам’ятними відзнаками", - йдеться в повідомленні.

Після цього за традицією корабель Морської охорони проводив Hamilton до межі територіального моря.

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Нагадаємо, корабель берегової охорони США перебував в Україні з 8 травня. ВМС ЗСУ провели в акваторії Чорного моря спільно з береговою охороною США тренування типу PASSEX.







