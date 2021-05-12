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Корабель Берегової охорони США Hamilton залишив Україну. ФОТО

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Екіпажі українського й американського кораблів завершили спільні навчання. На згадку вони обмінялися сувенірами, і корабель Морської охорони "Миколаїв" провів гостей до межі територіального моря.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Американські колеги побували на кораблі Морської охорони Держприкордонслужби "Миколаїв". У дружній та невимушеній обстановці поговорили про перспективи розвитку та співробітництва, про досвід участі в оглядових операціях, а також про важливість постійного підвищення професіоналізму. На згадку про дружню зустріч та ефективне співробітництво під час спільних навчань українські та іноземні моряки обмінялися сувенірами та пам’ятними відзнаками", - йдеться в повідомленні.

Після цього за традицією корабель Морської охорони проводив Hamilton до межі територіального моря.

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Нагадаємо, корабель берегової охорони США перебував в Україні з 8 травня. ВМС ЗСУ провели в акваторії Чорного моря спільно з береговою охороною США тренування типу PASSEX.

Корабель Берегової охорони США Hamilton залишив Україну 01
Корабель Берегової охорони США Hamilton залишив Україну 02
Корабель Берегової охорони США Hamilton залишив Україну 03
Корабель Берегової охорони США Hamilton залишив Україну 04

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Топ коментарі

  • Evro7
    На бункере то у тваво ***** вообще гробовая тишина
  • Colt
    Московитам дали знак: "Не расслабляйтесь, мы всегда неподалёку"
    "И вы у нас на мушке".
  • Яр Холодний
    Адміни нас "банять" за "надто різкі" вислови... Коли вони займуться "дурними" висловами тих, хто пише, чи перекладає статті?...
    "..... корабль Морской охраны проводил "Hamilton" до предела территориального моря...."Источник:https://censor.net/ru/p3264673...
    У нас немає "територіального моря". Эдині "територіальні моря" на світі, "з натяжкою" - це Аральське (якщо озеро на території Казахстану можна назвать "морем", і Охотське, якщо забуть, що Куріли - спірна з Японією територія... Навіть Азовське таким не є, бо частина його узбережжя належить Росії... Правильно писать треба - "до пределов территориальных вод...".
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