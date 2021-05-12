В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль BMW. У поліції підозрюють, що в нього стріляли з ручного протитанкового гранатомета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Івано-Франківської області.

Постраждалих немає, пошкоджено автомобіль. За цим фактом поліція почала кримінальне провадження.

11 травня близько 23:25 в поліцію надійшло повідомлення, що в обласному центрі на вулиці Галицька вибухнув автомобіль марки "BMW Х5".

Попередньо правоохоронці встановили, що невідомий з боку берега річки Бистриця-Солотвинська з предмета, який за типом дії схожий на ручний протитанковий гранатомет здійснив постріл, в результаті чого, шляхом вибуху, пошкодив автомобіль. Всі речові докази направлені на експертизу.

Слідчі почали кримінальні провадження у ч.2, ст.194, ч.1, ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини події.

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