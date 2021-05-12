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В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль BMW. У поліції підозрюють, що в нього стріляли з ручного протитанкового гранатомета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Івано-Франківської області.

Постраждалих немає, пошкоджено автомобіль. За цим фактом поліція почала кримінальне провадження.

11 травня близько 23:25 в поліцію надійшло повідомлення, що в обласному центрі на вулиці Галицька вибухнув автомобіль марки "BMW Х5".

Попередньо правоохоронці встановили, що невідомий з боку берега річки Бистриця-Солотвинська з предмета, який за типом дії схожий на ручний протитанковий гранатомет здійснив постріл, в результаті чого, шляхом вибуху, пошкодив автомобіль. Всі речові докази направлені на експертизу.

Слідчі почали кримінальні провадження у ч.2, ст.194, ч.1, ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини події.

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В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 01
В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 02
В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 03
В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 04
В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 05
В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 06
В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 07
В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 08

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Топ коментарі

  • zhorick
    Нєє, поліція не досить повно написала, треба писати так: "Постать, схожа на людину, здійснила вчинок, подібний на постріл, проведений з предмета, схожого на ручний гранатомет, та влучила в об'єкт, за багатьма ознаками схожий на автомобіль"
  • Юрий Васильевич e5e9883f
    Как-то не понятно РПГ ( ручной противотанковый гранатомёт) а что мы видим БМВ застреляли с рогаток.
  • Николай Нестор Нагорняк
    Авто, естественно, принадлежит бедному заробитчанину...И еще на кредите...
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