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8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою "Укрпошти". ФОТОрепортаж

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На Закарпатті бджолярі замовили 8 млн бджіл. Їх відправили "Укрпоштою", однак через відсутність кисню і відсіку для провітрювання у вантажівці всі комахи загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив журналіст Віталій Глагола.

"8 мільйонів бджіл відправили "Укрпоштою" із Закарпаття. Вони загинули. Це сталося вчора, 11 травня. Бджолярі із Іршави і Виноградова надіслали спеціальні пакети із бжолами, маткою і спецільним розплодом Укрпоштою до замовників. 400 спеціальних пакетів працівники Укрпошти везли у звичайній вантажівці Hyundai. Через відсутність кисню і відсіків для провітрювання усі 8 мільйонів бджіл, що були у вантажівців не вижили. Це виявили в Ужгороді за кілька годин після відправки", - йдеться в повідомленні.

Бджолярі звернулись до поліції і збираються судитись із "Укрпоштою". Вартість усіх відправлених поштою бджіл на ринку становить приблизно 500 тис. гривень.

На сайті "Укрпошти" є спеціальні умови щодо пакування бджіл до відправки. Відправники переконують - вони дотримались цих вимог.

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8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою Укрпошти 01
8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою Укрпошти 02
8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою Укрпошти 03
8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою Укрпошти 04
8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою Укрпошти 05
8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою Укрпошти 06
8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою Укрпошти 07
8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою Укрпошти 08
8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою Укрпошти 09
8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою Укрпошти 10
8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою Укрпошти 11

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Топ коментарі

  • Рома Маестро
    8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком "Укрпочты" - Цензор.НЕТ 4805
  • Oksana Masanovez
    дебил перевозил.
  • Яр Холодний
    По вагону йде провідниця, загляючи в купе:
    - "Ду ю спик інгліш?", "Шпрехен зи дойч"?
    - Что Вы, нет...
    Добравшись до тамбура, повертається і кричить через весь коридор:
    - Маша, вырубай кондиционер! Тут все свои!!!
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