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На березі Азовського моря в Кирилівці знайшли міну, - ДСНС. ФОТО

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На березі Азовського моря рятувальники ДСНС знайшли і знешкодили міну часів минулих воєн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

11 травня група розмінування в м. Запоріжжя вилучила і знищила протитанкову міну ТМ-42 часів минулих воєн, яку виявили на березі Азовського моря в смт Кирилівка Мелітопольського району.

Того ж дня піротехніки ДСНС вилучили і знищили одну мінометну міну калібру 82 мм часів минулих воєн, яку виявили під час земляних робіт в лісосмузі в с. Зелений Гай Василівського району.

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На березі Азовського моря в Кирилівці знайшли міну, - ДСНС 01

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Мона було глушонути рибу.
  • Anatoliy A 006b9dda
    Это ее точно дохлый крокодил притащил
  • Державне Підпрємство
    мина прошлых войн.... наверное Аттила против слонов устанавливал
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