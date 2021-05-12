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Завідувач відділення одеської лікарні вимагав у пацієнтів гроші за "безкоштовні" операції на серці, - СБУ. ФОТОрепортаж

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СБУ викрила посадових осіб центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні на отриманні хабарів. Вартість "послуг" учасників корупційної схеми становила до 500 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, протиправну діяльність організував завідувач відділення медзакладу. Організатор схеми залучив лікарів до вимагання грошей з пацієнтів за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу.

Зокрема, за законодавством України придбання протезів, клапанів шунтів здійснюється за бюджетні кошти. Співробітники спецслужби задокументували, що посадовець отримував неправомірну вигоду готівкою і особисто розподіляв її серед лікарів, задіяних у схемі.

Встановлено, що розмір неправомірної вигоди залежав від складності та стану хворих і становив від 86 до 400 тис. грн.

Правоохоронці затримали зловмисника у приміщенні медзакладу під час одержання $11 тис. від пацієнта, якому необхідно було провести операцію на аорті. У ході обшуків вилучено чорнову бухгалтерію, за якою розподіляли кошти, отримані від хворих.

У межах кримінального провадження за ч. 3ст. 368 затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Завідувач відділення одеської лікарні вимагав у пацієнтів гроші за безкоштовні операції на серці, - СБУ 01
Завідувач відділення одеської лікарні вимагав у пацієнтів гроші за безкоштовні операції на серці, - СБУ 02
Завідувач відділення одеської лікарні вимагав у пацієнтів гроші за безкоштовні операції на серці, - СБУ 03

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Топ коментарі

  • житель юговостока
    Это все что надо знать противникам супруновской реформы. Все главврачи подобных больниц и медцентров (в основном хирурги) выпрыгивали их штанов, доказывая что реформа "деньги ходят за пациентом" это блеф и нужно оставлять советскую систему Семашко
  • Тарапунька
    За такие преступления должно быть только одно наказание- высшая мера с полной кнфискацией имущества у всех бликих и дальних родственников, на которых как правило оно и оформляется.
  • Ярослав Викторович
    Одно дело за операцию получить в карман в качестве благодарности, а другое дело "обналичивать" бюджетные закупки.
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