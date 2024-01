Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З 10 травня, коли почалися масовані обстріли території Ізраїлю з Гази, в країні загинули щонайменше п'ять осіб. За даними Міноборони Ізраїлю, радикали бойового крила ХАМАС бригади Іззеддіна аль-Кассама та Ісламського джихаду випустили понад 1000 ракет.

На початку травня в Єрусалимі загострилися зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією через побоювання виселення кількох палестинських сімей з району Шейх Джаррах у Східному Єрусалимі. 10 травня, в День Єрусалима, сталися заворушення в старому місті, зокрема на Храмовій горі, постраждали сотні людей. З 18.00 10 травня, після того, як Ізраїль не виконав ультиматум ХАМАС про відведення силовиків з Храмової гори, центр і південь Ізраїлю почали масовано обстрілювати з Гази. Відповідальність за обстріл взяло на себе військове крило ХАМАС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Всього з вечора 10 травня ХАМАС випустив по Ізраїлю 1050 ракет, повідомила в Tiwtter Армія оборони Ізраїлю. В результаті обстрілу загинуло п'ять осіб. Ізраїль завдав більш як 500 ударів у відповідь, заявивши про знищення керівників військової розвідки ХАМАС.

В результаті ракетного обстрілу вночі в Лод загинуло двоє людей - 50-річний чоловік і його 16-річна дочка, вони - арабсько-ізраїльські жителі міста, повідомило видання Jerusalem Post.

12 травня в ізраїльському місті Лод введено надзвичайний стан. Про необхідність таких заходів напередодні ввечері заявив мер міста Яір Ревіво. За його словами, влада втратила контроль над ситуацією. "Це немислимо. Спалюють синагоги. Сотні машин підпалені. Сотні арабських головорізів бродять по вулицях. У Лоді спалахнула громадянська війна", - сказав Ревіво. Він закликав ввести в місто військових і оголосити комендантську годину.









































































































