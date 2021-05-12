В Івано-Франківську горить складське приміщення, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ліквідують пожежу складського приміщення в Івано-Франківську.

12 травня о 13:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Івано-Франківськ на вулиці Польовій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

До місця пожежі було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини №1 м. Івано-Франківськ, Державної пожежно-рятувальної частини №2 м. Тисмениця, Державної пожежно-рятувальної частини №4 смт. Богородчани, частини спеціальної пожежної техніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, Державного пожежно-рятувального поста с. Ямниця, ПК "Міжнародного аеропорта" а також чергову зміну оперативно-координаційного центру та мобільну оперативну групу Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Нині триває ліквідація пожежі.

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