НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд. ФОТО
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Національне антикорупційне бюро України розшукує екскерівницю департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ "Приватбанк" Олену Бичихіну. Вона є підозрюваною за фактом розтрати 8,2 млрд грн "Приватбанку".
Про це НАБУ повідомляє в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"НАБУ розшукує екскерівника одного з департаментів ПАТ КБ "Приватбанк", яка є підозрюваною у кримінальному провадженні № 12017040000000531 за фактом розтрати 8,2 млрд грн "Приватбанку"", - йдеться в повідомленні.
Так, Бюро розшукує Бичихіну Олену Анатоліївну.