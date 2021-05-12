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НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд. ФОТО

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Національне антикорупційне бюро України розшукує екскерівницю департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ "Приватбанк" Олену Бичихіну. Вона є підозрюваною за фактом розтрати 8,2 млрд грн "Приватбанку".

Про це НАБУ повідомляє в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"НАБУ розшукує екскерівника одного з департаментів ПАТ КБ "Приватбанк", яка є підозрюваною у кримінальному провадженні № 12017040000000531 за фактом розтрати 8,2 млрд грн "Приватбанку"", - йдеться в повідомленні.

Так, Бюро розшукує Бичихіну Олену Анатоліївну.

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НАБУ розшукує екскерівницю департаменту Приватбанку Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд 01

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Топ коментарі

  • Рома Маестро
    Сразу видно, честное, благородное, скромное лицо! НАБУ что-то наговаривает!!!
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Мож это Беня без бороды и в парике? НАБУ разыскивает руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 6950
  • cimbitep
    у бени в огороде искали? под пятой пальмой слева от входа.
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