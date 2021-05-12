Ізраїльські новонароджені перечікують ракетний обстріл на руках у батьків у захищеному коридорі. ФОТО ДНЯ
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Ізраїль і Сектор Гази з 10 травня обмінюються ракетними ударами. Це найбільша ескалація насильства на Близькому Сході за останні два роки.
Фото опубліковано на фейсбук-сторінці армії Ізраїлю, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Під час ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю з Гази новонароджених ізраїльських немовлят у пологовому відділенні вийняли з дитячих ліжечок і винесли в укріплений коридор, тоді як на лікарню падали ракети", - сказано в підписі до фотографії.