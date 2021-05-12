Ізраїльські новонароджені перечікують ракетний обстріл на руках у батьків у захищеному коридорі. ФОТО ДНЯ

Ізраїль і Сектор Гази з 10 травня обмінюються ракетними ударами. Це найбільша ескалація насильства на Близькому Сході за останні два роки.