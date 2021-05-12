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Ізраїльські новонароджені перечікують ракетний обстріл на руках у батьків у захищеному коридорі. ФОТО ДНЯ

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Ізраїль і Сектор Гази з 10 травня обмінюються ракетними ударами. Це найбільша ескалація насильства на Близькому Сході за останні два роки.

Фото опубліковано на фейсбук-сторінці армії Ізраїлю, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю з Гази новонароджених ізраїльських немовлят у пологовому відділенні вийняли з дитячих ліжечок і винесли в укріплений коридор, тоді як на лікарню падали ракети", - сказано в підписі до фотографії.

Ізраїльські новонароджені перечікують ракетний обстріл на руках у батьків у захищеному коридорі 01

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Топ коментарі

  • Олєкса Москаленко
    ...після родів не можна піднятись
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Pan Doktor@pan_dok

    "Хамас произвёл атаку российскими ракетами."

    А какими ещё? Кто их единственный союзник, производящий ракеты?
  • 18c49ed2
    Арабы переняли от совдеповских "инструкторов" тактику стрелять из школ, садиков и больниц. Как и орки дыры кстати.
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