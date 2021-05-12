Блоковано продаж контрафактного алкоголю і цигарок: Частина з них виготовлялася в "ДНР". ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала масштабний протиправний продаж контрафактних цигарок і алкоголю у Дніпропетровській та Донецькій областях. Щомісячний обіг коштів зловмисників становив понад 10 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що зловмисники завозили продукцію, виготовлену в "ДНР" та в одній із сусідніх країн. Частина цигарок була невідомого походження. Товар зловмисники переправляли з тимчасово окупованої території.

Правоохоронці попередньо з'ясували, що нелегальний бізнес організували п’ятеро мешканців з Дніпропетровської та Донецької областей. Загалом в оборудці було задіяно понад 20 осіб. Для прикриття протиправної діяльності ділки використовували реквізити кількох ТОВ та ФОПів. Контрафактну продукцію із підробленими марками акцизного податку організатори схеми реалізовували через мережу роздрібної торгівлі.

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У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями зберігання незаконних виробів, розташування офісних приміщень та проживання фігурантів справи у 2 областях України. Під час слідчих дій вилучено:

понад 250 ящиків із 125 тис. пачок цигарок;

понад 1 тис. пляшок контрафактного алкоголю;

чорнові записи,

500 тис. грн готівки.

Загальна вартість вилученої продукції становить понад 10 млн грн. Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо збуту "товару" на території інших областей України.

















