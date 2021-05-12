Затримано групу поліцейських, які вимагали гроші у наркозалежних на Луганщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили групу поліцейських, які вимагали та отримували гроші від наркозалежних мешканців Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, троє поліцейських батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Скіф" ГУ Нацполіції в Запорізькій області за попередньою змовою розробили та застосували схему отримання неправомірної вигоди.

Вони залучили до "співпраці" наркозалежного мешканця Луганської області. Погрожуючи йому притягненням до кримінальної відповідальності за фактом виявлення наркотичної речовини, поліцейські змусили чоловіка підкидати наркотики іншим наркозалежним. Надалі, проводячи перевірку документів та огляд у цих громадян, поліцейські "виявляли" заборонені речовини та пропонували за певну грошову винагороду уникнути відповідальності за зберігання заборонених засобів.

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В результаті спецоперації ДБР затримало трьох поліцейських при в’їзді до Лисичанська Луганської області. У службовому авто затриманих була виявлена та вилучена неправомірна вигода.







Поліцейським повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). За клопотанням слідчого ДБР суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави по 158 тис. грн. Наразі підозрювані перебувають в СІЗО.

У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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