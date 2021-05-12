У приміщеннях "Київміськсвітло" проходять обшуки, чиновників підозрюють в ухиленні від сплати податків. ФОТО

Державна фіскальна служба (ДФС) під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводить обшуки в приміщеннях КП "Київміськсвітло" і підрядних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба ДФС, інформує Цензор.НЕТ.

"Обшуки проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом ухилення від сплати податків під час проведення робіт із заміни освітлення в столиці на суму понад 12 млн грн (ч.3 ст 212 КК України). Слідством встановлено, що приватні підприємства, перебуваючи у змові з посадовими особами КП "Київміськсвітло", проводили фінансово-господарські операції з комерційними структурами з ознаками фіктивності, нібито залученими до робіт із заміни вуличного освітлення в Києві", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що метою операцій було завищення вартості робіт і подальше отримання готівкових коштів.

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Під час обшуків будуть вилучені первинні фінансово-господарські документи, готівкові кошти, банківські картки, комп'ютерна техніка та печатки підприємств, залучених до незаконної схеми.

"Всім причетним до протиправних дій, які завдають шкоди для громади міста, буде надана відповідна правова кваліфікація", - заявив глава Державної фіскальної служби Вадим Мельник.









