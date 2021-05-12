На Полтавщині попрощалися з воїном 81-ї ОАМБр Віктором Городніченком, що помер від поранення, якого зазнав 28 квітня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 травня, у місті Миргород Полтавської області відбулася церемонія прощання зі старшим солдатом, військовослужбовцем 81-ї окремої аеромобільної бригади Віктором Городніченком. 28 квітня боєць був поранений снайпером найманців РФ у зоні проведення ООС і 8 травня помер у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в місті Харків.

Про це йдеться на офіційному сайті Миргородської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Віктор Городніченко народився 19 лютого 1996 року. Закінчив Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Із серпня 2016 року проходив військову службу за контрактом у 81-й окремій аеромобільній бригаді. Був навідником взводу вогневої підтримки. Військовослужбовець 28 квітня ніс службу на позиції поблизу села Зайцеве Бахмутського району, отримав кульове поранення в результаті пострілу ворожого снайпера російсько-терористичних сил. Бійцю відразу надали невідкладну медичну допомогу, потім евакуювали до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова. Після виснажливих операцій він помер у шпиталі 8 травня.





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Розпочалося прощання з військовим у селі Ромодан, де зростав воїн. Біля батьківського дому влаштували панахиду. Потім траурна процесія прибула до Миргорода. На мітингу були присутні керівники обласної, районної та міської влади, рідні, бойові побратими та друзі Віктора Городніченка, громадськість. Із загиблим прощалися біля каплички на вулиці Петрівській.









Поховали Віктора Городніченка з військовими почестями на Алеї Героїв у Миргороді.





У загиблого залишилися мама, брат, дружина і маленька донечка.