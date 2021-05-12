Зеленський закликав Литву переконати партнерів по ЄС підписувати двосторонні декларації про європейську перспективу України. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Литва першою підписала двосторонню декларацію про підтримку прагнення України до Європейського Союзу. Хочу за це подякувати президенту Науседа", - сказав Зеленський.
Сторони також обговорили стратегічну мету України щодо політичної асоціації та економічної інтеграції в Європейський Союз. "Президент України закликав Литву приєднатися до переконання європейських партнерів в доцільності підписання з Україною двосторонніх декларацій про європейську перспективу", - сказано в повідомленні.
Крім того, Зеленський висловив подяку всім депутатам Сеймаса за ухвалення 27 квітня Резолюції із засудженням провокаційних дій Російської Федерації і вираз підтримки Україні. "Саме такі рішучі кроки наших міжнародних партнерів допомогли зменшити градус напруги вздовж кордонів України і в тимчасово окупованому Криму", - зазначив глава держави.
Зеленський розповів спікеру Сеймаса про "тривалу мілітаризацію Кримського півострова і стрімке погіршення гуманітарної ситуації внаслідок порушення окупаційною владою прав людини". Він подякував литовській делегації за їх прагнення "відвідати адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом у Херсонській області та поспілкуватися з внутрішньо переміщеними особами".
Зеленський також привітав утворення 11 травня 2021 року в Сеймасі Литовської Республіки парламентської платформи з деокупації Криму.