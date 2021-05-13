Українці завоювали чотири медалі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. ФОТОрепортаж

Українські спортсмени вже завоювали чотири медалі на чемпіонаті Європи в Будапешті - два золота і два срібла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Національного олімпійського комітету.

19-річна Марта Федіна, яка представляє Україну в артистичному плаванні, 11 травня виграла змагання в технічному соло, а 12 травня - додала срібну медаль у довільній програмі.

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"Золоту" медаль отримали Ксенія Байло і Олексій Середа, які стали чемпіонами в синхронних стрибках у воду змішаних пар з десятиметрової вишки.

Також українська команда завоювала "срібло" в технічній програмі.

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