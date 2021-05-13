У Дніпрі завершується реконструкція найдавнішої гімназії, - ОДА. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
За словами голови ОДА Валентина Резніченка, реконструкцію гімназії проводять у межах президентської програми "Велике будівництво", використовуючи сучасні технології.
Підрядники розповіли, що в ході ремонту довелося демонтувати майже все, залишивши лише стіни та історичну частину фасаду. За півтора століття існування гімназії значних робіт тут не проводилося.
Крім заміни всіх комунікацій, даху, зовнішніх і внутрішніх робіт для потреб учнів створили дворівневий харчоблок. На першому поверсі будуть зберігати продукти, на другому розмістили їдальню з яскравими картинками.
Нині будівельники працюють над завершенням харчоблоку та благоустроєм території.
Як повідомив раніше координатор президентської програми, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, цього року в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відремонтовано та побудовано 95 шкіл та 70 дитячих садочків по всій країні.