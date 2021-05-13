Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 травня, має відбутися сесія Київради. Під будівлею КМДА відбуваються акції протесту проти забудови Мінського масиву, зон озер на Позняках та Осокорках. Також на пікет вийшли працівники Київського метрополітену, водії швидких, велосипедисти та ін.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні під будівлею КМДА в центрі Києва відбувається низка акцій протесту. Зокрема, представники Національного корпусу прийшли нагадати про аварійний стан мостів у Києві. Також вони звернули увагу на хаотичну забудову Києва і принесли для проведення акції намет у вигляді будинку, на якому написано: "Завдяки баблу, будую, де хочу". У результаті через цей "будиночок" між правоохоронцями та протестувальниками виникла перепалка. Також активісти нагадали про низку обшуків у структурах КМДА та можливу ​​корупцію столичних чиновників.

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Під будівлею КМДА також відбувається акція протесту проти забудови Мінського масиву. Зокрема, мітингувальники розповіли, що сьогодні Київська міська рада знову розгляне питання про ухвалення "Детального плану території в межах вулиць Юрія Кондратюка, Михайла Майорова та західної сторони лісу в Оболонському районі міста Києва" (ДПТ), яким пропонується побудувати в Оболонському районі міста Києва новий мікрорайон з 19 житлових будинків заввишки до 26 поверхів.

"ДПТ - це шахрайська схема дерибану державних земель сільськогосподарського призначення (землі належать агрокомбінату "Пуща-Водиця"), яку намагаються легалізувати шляхом колективного голосування депутатів. Більше того, на сесію виноситься питання прийняття нового поділу міста на 219 нових ДПТ! Забудовники сподіваються порізати столицю України, як пиріг. Цього не можна допустити", - заявили організатори акції.

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Також під КМДА відбувається акція проти забудови зеленої зони і озер на Осокорках і Позняках, вул. Львівській у Святошинському районі.

Крім того, під будівлею КМДА відбувається акція велосипедистів "Годі нас вбивати" в пам'ять про збиту насмерть велосипедистку, учасницю велосипедного руху Києва Вероніку Білокур. Активісти зазначають, що ситуація з інфраструктурою і безпекою для велосипедистів у Києві за останні роки не змінилася.

Також під КМДА відбувається акція працівників столичного Метрополітену, які вимагають підняти ціну на проїзд.

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Крім того, на протест вийшли водії швидких, які вимагають підняти їм зарплату, а також виплатити "ковідні" доплати.





















































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ