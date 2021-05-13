"Чайку?": Дружина Лещенка опублікувала фото в образі провідниці "Укрзалізниці" в шкірі

Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська продовжує публікувати фото після скандалу, що розгорівся через її виступ у Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне фото Топольська опублікувала в Facebook.

"Друзі, чайку anyone?", - йдеться у підписі до публікації.

Нагадаємо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської в столиці РФ 8-9 травня.

Пізніше Топольська похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві.

Анастасія Топольська відреагувала на критику за виступ у Москві, опублікувавши фотографію в сторіс Instagram, на якому дівчинка справляє нужду.

"Передаю привіт всім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще. Піднімайте мої публікації в топ", - підписала знімок Топольська.

Чоловік Топольської, член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко заявив: Дружина поїхала в Москву захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки.

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