"Чайку?": Дружина Лещенка опублікувала фото в образі провідниці "Укрзалізниці" в шкірі
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне фото Топольська опублікувала в Facebook.
"Друзі, чайку anyone?", - йдеться у підписі до публікації.
Нагадаємо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської в столиці РФ 8-9 травня.
Пізніше Топольська похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві.
Анастасія Топольська відреагувала на критику за виступ у Москві, опублікувавши фотографію в сторіс Instagram, на якому дівчинка справляє нужду.
"Передаю привіт всім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще. Піднімайте мої публікації в топ", - підписала знімок Топольська.
Чоловік Топольської, член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко заявив: Дружина поїхала в Москву захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки.