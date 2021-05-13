Викрито схему "кришування" нелегальної торгівлі в столичних підземних переходах, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Проведено обшуки в учасників злочинної групи, які спільно з посадовими особами КМДА організували систематичне вимагання й отримання коштів від суб'єктів господарювання за незаконну оренду торгових точок в підземних переходах на території центральних районів міста Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинного угрупування, до складу якого входять близько 20 осіб, у тому числі, колишній народний депутат, а також чинні та колишні депутати Київської міської ради, щомісяця отримують, за попередніми даними, від 5 до 7 мільйонів гривень доходу від оренди торгових точок, нелегально облаштованих у підземних пішохідних переходах станцій метро у Шевченківському, Солом’янському, Печерському та Голосіївському районах столиці.

Установлено, що починаючи з 2012 року КМДА передала у користування "інвесторам" 228 підземних пішохідних переходів на умовах, що приватні фірми самі здійснюватимуть ремонти і прибирання та боротимуться із стихійною торгівлею. При цьому інвесторам було надано право безконтрольно встановлювати в підземних пішохідних переходах торгові точки у будь-якій кількості, без обмежень.

Одним із таких інвесторів у 2012 році став депутат Київради, голова однієї з постійних комісій, який контролював значну кількість посередницьких структур, що здавали ці торгові площі в суборенду.

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При цьому, жоден з інвесторів не дотримувався своїх зобов'язань: не ремонтував переходи і не покращував їхній технічний стан, займаючись лише організацією торгівлі.

У 2016 році Верховний суд України визнав незаконними майже всі вказані інвестиційні договори як такі, що є уявними та спрямованими на приховування угод по оренді об'єктів комунального майна.

"Попри це, з 2016 року по цей час учасниками злочинної групи вчиняються дії, спрямовані на незаконне вимагання та отримання грошових коштів від суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю у підземних пішохідних переходах", - наголосили в прокуратурі.

Зазначається, що згідно з розподіленими ролями учасники злочинної групи, систематично кожного місяця збирали платню з "орендаторів" та забезпечували їхню діяльність шляхом незаконного підключення до електромереж комунальних підприємств, за що підприємці їм сплачували окремо. Розмір щомісячної платні з однієї торговельної точки тільки за оренду приміщень становила від 10 до 15 тис. гривень.

"За даними слідства, лобіює питання стосовно заборони демонтажу МАФів, які розташовані в підземних переходах, колишній народний депутат України 7-го і 8-го скликань. Також останній використовує корупційні зв’язки для усунення перешкод у здійсненні незаконної діяльності вищевказаної злочинної групи, за що регулярно отримує грошові кошти від членів зазначеного угруповання", - йдеться в повідомленні.

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12 травня 2021 року на підставі ухвал суду проведено 14 одночасних обшуків, у тому числі за місцями проживання депутата Київської міської ради, який за оперативною інформацією організував і контролював вказану злочинну схему; колишнього народного депутата України 7-го і 8-го скликань, який сприяв незаконній діяльності злочинної групи; одного з керівників Федерації боксу України, який є довіреною особою екснародного депутата.

"Наразі у ході обшуків вилучено документи, чорнові записи, а також грошові кошти у сумі близько 350 тис. доларів США, з яких 250 тис. – у колишнього народного обранця. Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України. Слідчі дії тривають", - зазначили в прокуратурі.

Окремо зазначимо, що 12 травня 2021 року, коли в межах вказаного провадження тривали активні слідчі дії, у підземних переходах станцій метро "Либідська" та "Арсенальна" розпочався масовий демонтаж торговельних точок та МАФів.













