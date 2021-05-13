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"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 13 травня, о 13.00 має розпочатися засідання Печерського райсуду Києва, на якому розглянуть клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.

На цей момент під будівлею суду перебуває нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа і велика кількість молодих хлопців спортивної статури, яких ще називають "тітушки", повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Ківа заявив журналістам, що хоче дочекатися доказів провини Медведчука, які представить обвинувачення в суді.

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Тітушки прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку 02
Тітушки прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку 03
Тітушки прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку 04
Тітушки прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку 05
Тітушки прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку 06
Тітушки прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку 07
Тітушки прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Топ коментарі

  • Рома Маестро
    "Титушки" пришли на суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 1147
  • Владислав Васильченко
    "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 7421
  • Andre Viy
    які студенти ... там усі як мінімум доценти ... а може і кілька академіків ...
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