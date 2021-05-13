Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський районний суд Києва розглядає клопотання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку. Тим часом, будівлю суду пікетують активісти Національного корпусу, які вимагають взяття Медведчука під арешт.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

У Печерському райсуді Києва відбувається засідання щодо обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Тим часом, під будівлею суду відбувається акція активістів Національного корпусу, які скандують "Медведчука під арешт!".

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Правоохоронці розділили кордном активістів і тітушок, які раніше зібралися під судом.

















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.