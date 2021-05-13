Новини Фото

Україна і Франція уклали чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро. ФОТОрепортаж

4 12717
Сьогодні, 13 травня, в Кабінеті Міністрів України під час робочого візиту міністра економіки, фінансів і відновлення Французької Республіки Брюно ле Мера відбулося підписання чотирьох міжурядових угод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС України.  Підписання відбулося під час онлайн-участі президента Володимира Зеленського.

Зазначається, що підписання важливих документів стало результатом тривалої і ефективної роботи українсько-французької комісії з питань економічного співробітництва, яку очолює з української сторони міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що у 2020 році Президент України затвердив нову Стратегію національної безпеки України, в якій окреслено 10 основних пріоритетів подальшого розвитку. Французька Республіка в цьому документі визначена одним із стратегічних партнерів.

Україна і Франція уклали чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро 01

"Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку двостороннього співробітництва між нашими країнами. Ми вдячні нашим французьким колегам та друзям, які надають велику допомогу Україні. Особливо я хотів би подякувати посольству Франції в Україні та міністру економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Брюно ле Меру", - сказав він.

Україна і Франція уклали чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро 02

Прем’єр-міністр відмітив, що підписані сьогодні угоди стосуються абсолютно різних сфер. Найбільшим проєктом є - оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ "Укрзалізниця". Однак, всі чотири Угоди важливі та необхідні для України, адже всі угоди передбачають локалізацію виробництва на українських підприємствах до 35%. Це дасть нові робочі місця, досвід міжнародної кооперації та доступ до сучасних світових технологій.

Україна і Франція уклали чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро 03

Співголова Змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що всі підписані документи мають величезне значення для стратегічного розвитку промисловості.

Україна і Франція уклали чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро 04

"Проєкти з будівництва ефективної системи водозабезпечення у Києві та Луганській області однаково важливі. Крім того, є Стратегія прем’єр-міністра, тому ми підписуємо Договір з компанією "Alstom" про стратегічно важливу галузь промисловості - залізницю", - наголосив він.

Аваков, як співголова Змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії, підписав відразу дві угоди – про спільне виробництво 370 одиниць машин-підйомників для роботи рятувальників та проєкт з будівництва ефективної системи водозабезпечення у Києві.

Дивіться також: МВС розгортає на Чернігівщині інфраструктуру обслуговування авіаційної техніки, - Аваков. ФОТОрепортаж

Міністр економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Брюно ле Мер зазначив, що Франція, разом з Президентом Еммануелем Макроном, зробила свій вибір на користь України.

Україна і Франція уклали чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро 05

"Ваша країна – потужна держава, зі значним економічним потенціалом. Україна і Франція мають багато спільного і займають провідні позиції в аграрному секторі та енергетиці, тому, з огляду на це, ми маємо поглиблювати нашу співпрацю", - сказав він.

Брюно ле Мер відмітив, що загальна сума угод досить значна - 1 мільярд 300 мільйонів гривень. І особливу роль у двосторонніх домовленостях відіграв співголова Змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Україна і Франція уклали чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро 06

Чотири підписані міжурядові угоди передбачають:

Оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ "Укрзалізниця". Очікується постачання 130 електровозів: 80 двосистемних, 50 – односистемних машин. Вартість проєкту - 882,5 мільйони євро. Очікується створення до 7 тисяч нових робочих місць.

Посилення захисту населення України від надзвичайних ситуацій, а саме спільне виробництво 370 одиниць машин-підйомників для роботи рятувальників на висоті, яких критично не вистачає для пожежників ДСНС України. Вартість реалізації Угоди становитиме 300 мільйонів євро.

Проєкт з покращення постачання води в Луганській області, шляхом побудови нових станцій та мереж питної води. Понад 20 населених пунктів області будуть забезпечені якісною водою. Вартість - 70 мільйонів євро.

Проєкт з будівництва ефективної системи водозабезпечення у Києві. Очікується покращення якості питної води в столиці для понад 25% місцевих жителів. Вартість Угоди - 70 мільйонів євро.

Аналогічна програма вже реалізується в Маріуполі.

Україна і Франція уклали чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро 07

Фото: сайт МВС

Зараз там йде будівництво фільтрувальної станції та водозаборів.

Нагадаємо, МВС України вже успішно реалізує за аналогічною моделлю проєкт з компанією ОСЕА з побудови 20 найсучасніших патрульних катерів для Держприкордонслужби, 5 з яких буде збудовано на Миколаївському заводі "Нібулон".

Крім того, продовжується ефективна співпраця МВС України та французької компанії "Airbus Hellicopters". В спільний проєкт входить постачання 10 сучасних вертольотів – Н-145, які призначаються для потреби Нацполіції, 24 гелікоптери – Н-125, які слугуватимуть для виконання завдань Державної прикордонної служби та 21 машина - Н-225 для Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загалом 55 сучасних французьких вертольотів.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • vismavista
    Уже не знают, шо такого в той Франции закупить, шоб потратить государственную валюту! При том, шо ВС Украины без ракет и после 19-го года закупают либо " "бронеавтомобили", как самое простое в изготовлении,либо "Даны" из прошлого столетия. Зато на все вытребеньки валюта находится
  • Палєо Мустьє
    Знову аваков😳
  • Злой Карлик
    вертолеты купили, паровозы купили, осталось велосипед для Моники.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини